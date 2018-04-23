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Белозерцев пригрозил министру промышленности увольнением

23 апреля в 12:11 54 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев раскритиковал работу чиновников по улучшению работы межмуниципального транспорта.

По словам министра промышленности и инновационной политики Михаила Торгашина, работа по увеличению маршрутов ведется.

«Общее количество маршрутов увеличено на 11% - до 189, количество рейсов увеличено на 73% - до 185», — доложил он на оперативном совещании 23 апреля.

«Задача, которую я ставил, выполнена?» — спросил Иван Белозерцев.

Оказалось, что не совсем. Глава региона возмутился этим и спросил, в чем проблема.

«Первый контрольный срок был 1 апреля, поставили срок на 1 июня. Объем заложенных средств не соответствует необходимым в Белинском, Вадинском, Тамалинском, Никольском, Нижнеломовском, Сосновоборском», — сообщил Михаил Торгашин.

«Не вынуждайте меня освобождать вас от должности и Беспалова [Валерий Беспалов — заместитель председателя областного правительства] привлечь к ответственности. Панин [Алексей Панин — начальник управления по обеспечению деятельности губернатора], поднимите протокол, выясните, кто отвечает за исполнение поручения, подготовьте предложение по наложению дисциплинарных взысканий. Никаких переносов сроков без моего согласия не может быть! Если я установил сроки, и мы их обговорили, они реальные, они должны выполняться. Привыкли: дубинкой по голове — тогда начинают шевелиться, дубинку опустили — начинают засыпать. Люди ждут этих дополнительных автобусов», — подвел итог Иван Белозерцев.

Фотография: Фото Евгения Хлуса

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