Белозерцев пригрозил министру промышленности увольнением

По словам министра промышленности и инновационной политики Михаила Торгашина, работа по увеличению маршрутов ведется.



«Общее количество маршрутов увеличено на 11% - до 189, количество рейсов увеличено на 73% - до 185», — доложил он на оперативном совещании 23 апреля.



«Задача, которую я ставил, выполнена?» — спросил Иван Белозерцев.



Оказалось, что не совсем. Глава региона возмутился этим и спросил, в чем проблема.



«Первый контрольный срок был 1 апреля, поставили срок на 1 июня. Объем заложенных средств не соответствует необходимым в Белинском, Вадинском, Тамалинском, Никольском, Нижнеломовском, Сосновоборском», — сообщил Михаил Торгашин.



«Не вынуждайте меня освобождать вас от должности и Беспалова [Валерий Беспалов — заместитель председателя областного правительства] привлечь к ответственности. Панин [Алексей Панин — начальник управления по обеспечению деятельности губернатора], поднимите протокол, выясните, кто отвечает за исполнение поручения, подготовьте предложение по наложению дисциплинарных взысканий. Никаких переносов сроков без моего согласия не может быть! Если я установил сроки, и мы их обговорили, они реальные, они должны выполняться. Привыкли: дубинкой по голове — тогда начинают шевелиться, дубинку опустили — начинают засыпать. Люди ждут этих дополнительных автобусов», — подвел итог Иван Белозерцев.