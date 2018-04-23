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Мэр Пензы рассказал, как смягчить нормативы по сточным водам

23 апреля в 13:17 318 просмотров
«Горводоканала» подняли вопрос о нормативах, применяемых к сточным водам.

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На оперативном совещании в правительстве Пензенской области в ходе доклада о деятельности «Горводоканала» подняли вопрос о нормативах, применяемых к сточным водам.

По словам бизнесменов, нормативы сброса сточных вод жестче, чем к питьевой воде. И штрафы за нарушение наносят значительный урон организациям.

«Это один из острых вопросов, который сегодня имеется. Начисление платы осуществляется в порядке, установленном правительством Пензенской области. Постановлением администрации установлены нормативы, они рассчитаны в соответствии с методическими рекомендациями и неоднократно проверялись контролирующими органами. Было выявлено, что они методически обоснованы», — отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Изменить нормативы можно только при изменении категории водоема и концентрации сброса.

«Пока вопрос не решился, у нас нет законных оснований для пересмотра по составу сточных вод», — подчеркнул глава горадминистрации.

Выхода из этой ситуации — два: либо платить штрафы, либо строить локальные очистные сооружения.


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