Губернатор возмутился системой ремонта сетей в Пензе

«Несмотря на то, что вкладываются средства в ремонт сетей, показатель аварийности растет. Так, аварийность на водопроводных сетях выросла в 2017 году на 10%, на канализационных — на 3%. При этом есть тенденция к увеличению влкдываемых в ремонт средств: в 2016 году — 35 млн рублей, в 2017 — 50, в 2018 — почти 55» — доложил мэр Пензы Виктор Кувайцев.



Губернатор Иван Белозерцев напомнил, что не все деньги, предусмотренные на ремонт и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, используются.



«Низкий процент замены водопроводных сетей лишь увеличивает общий уровень их изношенности, что приводит к повышению случаев аварий. Деньги закладываются, почему их используют не в полном объеме, надо разобраться. Это нонсенс. Все говорят: «Дайте денег и мы выполним объем работ». А здесь деньги закладываются, куда они деваются?» — возмутился он.



Ранее вице-мэр Юрий Ильин говорил о том, что инвестпрограмма принималась масштабная, но выполнялась фактически на 40−50%. В этом случае применялся инструмент по уменьшению соответствующей базы на следующий год, то есть эти деньги недозакладывались.