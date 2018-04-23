В Пензе растут цены на бензин — горожанин
Журналист «Пенза-Пресс» проверил качество сервиса пензенских такси
Почему антибиотики перестают нам помогать? Интервью о будущем фармации
Спасти «Пятый угол» и движение юнкоров в Пензе помог случай — Галина Зелинская
Вам будет интересно
Наши новости
«Ростелеком» предложил умные решения для видеонаблюдения
В Пензу прибудут мощи двух святых
На нескольких пензенских трассах хотят ограничить движение большегрузов
Уроженка Пензенской области шокирована состоянием Золотаревки
В Пензенской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 31,9%
Губернатор возмутился системой ремонта сетей в Пензе
В Пензенской области погибла еще одна школьница
Мэр Пензы рассказал, как смягчить нормативы по сточным водам
В Пензе нашли способ избежать провалов на дорогах после замены труб
Дежурства у пензенских водоемов позволили сократить число утонувших

Пензенец хотел получить военный билет через суд

23 апреля в 13:59 270 просмотров

Житель Пензы подал в суд на военный комиссариат. Однако в удовлетворении иска ему отказали.

Молодой человек указал в своем иске, что, по решению призывной комиссии, был зачислен в запас, а служить его не взяли по состоянию здоровья. Однако он не получил военный билет и поэтому не мог поступить на работу как госслужащий. Суд установил, что пензенец не прошел военную службу, не имея на это законных оснований.

Выяснилось, что в 2014 году молодому человеку приходила повестка на заседание призывной комиссии, на которое он не явился. Решения, в том числе об освобождении от призыва и зачислении его в запас, не было, сообщает пресс-служба Первомайского районного суда.

Изучив все материалы дела, суд в иске отказал. Решение вступило в законную силу.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...