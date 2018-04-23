Пензенец хотел получить военный билет через суд

Житель Пензы подал в суд на военный комиссариат. Однако в удовлетворении иска ему отказали.

Молодой человек указал в своем иске, что, по решению призывной комиссии, был зачислен в запас, а служить его не взяли по состоянию здоровья. Однако он не получил военный билет и поэтому не мог поступить на работу как госслужащий. Суд установил, что пензенец не прошел военную службу, не имея на это законных оснований.

Выяснилось, что в 2014 году молодому человеку приходила повестка на заседание призывной комиссии, на которое он не явился. Решения, в том числе об освобождении от призыва и зачислении его в запас, не было, сообщает пресс-служба Первомайского районного суда.

Изучив все материалы дела, суд в иске отказал. Решение вступило в законную силу.