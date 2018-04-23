В России «оживили» древний вид человека Homo naledi

Виртуальный и реальный облик представителей вида древних людей Homo naledi продемонстрировали на площадке дома-коммуны НИТУ «МИСиС». Показ прошел в рамках фестиваля «День недостающего звена: Homo naledi». Об этом сообщает телеканал « 360 » со ссылкой на РИА Новости .

В 2014 году в южноафриканской пещере ученые нашли 1550 фрагментов скелета. Исследователям удалось установить, что они принадлежали 15 индивидуумам.

Обнаруженные останки по своему строению напоминали первых людей — Homo habilis (человек умелый). Однако в них было и множество уникальных особенностей. Антропологи пришли к выводу, что это новый, еще не изученный вид человека. Они назвали Homo naledi (звездный человек).

Отмечается, что мозг Homo naledi примерно в два раза меньше человеческого. Его рост — порядка полутора метров, вес, по расчетам специалистов, — 45 килограммов. Древний примат обладал способностью лазать по деревьям подобно обезьянам, уверены ученые. Главная неожиданность этой находки заключается в том, что, судя по оценочной датировке найденных останков, их возраст равен возрасту предков современных людей.