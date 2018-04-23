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Уроженка Пензенской области шокирована состоянием Золотаревки

23 апреля в 14:49 312 просмотров
Жалобную книгу» информационного агентства поступило обращение от уроженки поселка Золотаревка Пензенской области. Он возмущена состоянием населенного пункта.

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В «Жалобную книгу» информационного агентства поступило обращение от уроженки поселка Золотаревка Пензенской области. Он возмущена состоянием населенного пункта.

«Хочу поделиться с вами эмоциями, которые получила от поездки в поселок Золотаревка. Сама родилась здесь. Детство и юность прожила здесь. Была всегда горда, что это — моя Родина. Детсад, школа, дом культуры, больница, фабрика - было все в идеале. Хотелось жить и строить будущее. Так сложилось, что пришлось покинуть свою малую родину и уехать.

Родители до сих пор живут там. Приезжаю к ним и наблюдаю, как поселок погибает. Фабрика и больница полностью разрушены, детсад и школа давно требуют капитального ремонта. Парк пришел в негодность (а раньше здесь проходили все праздники). Был шикарный пруд, где летом собиралось очень много людей. Сейчас это и болотом назвать трудно.

Дороги разбиты, тротуары заросли и полностью исчезли из вида. Полностью отключено уличное освещение. Нет ни одного фонаря. Все люди ходят с фонариками. Поверьте, очень тяжело наблюдать, за тем как Родина стирается с лица земли, погибает.

Услышьте этот крик души! Обратите внимание на эту беду! И сделайте, пожалуйста, все возможное для оживления моей Родины», — написала она.

Обращение редакция направила в администрацию Пензенского района.

Фотография: скриншот https://www.youtube.com/watch?v=X83stGp7gdo

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