Житель Кузнецкого района погиб после драки с сыном

В Кузнецком районе Пензенской области заключили под стражу 30-летнего мужчину, которого обвиняют в причинении смерти отцу по неосторожности.

События происходили в селе Сухановка 18 апреля. По данным следствия, к мужчине пришел знакомый и рассказал, что его отец изрядно напился в гостях и его надо забрать. Сын привел 53-летнего мужчину домой, тот сразу лег спать.

Проснулся отец в семь вечера. Пока он спал, сын успел напиться, произошел конфликт, который перерос в драку. После того, как родитель упал, он начал бить его ногой.

«Сын увидел, что отец начал задыхаться, но не придал этому значения и решил, что он придет в себя без посторонней помощи. Мужчина вышел на улицу покурить. Там он встретил мать, которая вернулась с работы, и рассказал ей, что подрался с отцом. Женщина вызвала «скорую помощь», однако прибывшие медработники уже ничем не могли ему помочь», — сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Расследование продолжается.