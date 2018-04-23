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Житель Кузнецкого района погиб после драки с сыном

23 апреля в 15:31 378 просмотров
, которого обвиняют в причинении смерти отцу по неосторожности.

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В Кузнецком районе Пензенской области заключили под стражу 30-летнего мужчину, которого обвиняют в причинении смерти отцу по неосторожности.

События происходили в селе Сухановка 18 апреля. По данным следствия, к мужчине пришел знакомый и рассказал, что его отец изрядно напился в гостях и его надо забрать. Сын привел 53-летнего мужчину домой, тот сразу лег спать.

Проснулся отец в семь вечера. Пока он спал, сын успел напиться, произошел конфликт, который перерос в драку. После того, как родитель упал, он начал бить его ногой.

«Сын увидел, что отец начал задыхаться, но не придал этому значения и решил, что он придет в себя без посторонней помощи. Мужчина вышел на улицу покурить. Там он встретил мать, которая вернулась с работы, и рассказал ей, что подрался с отцом. Женщина вызвала «скорую помощь», однако прибывшие медработники уже ничем не могли ему помочь», — сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Расследование продолжается.


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