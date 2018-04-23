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В России ввели новую меру пресечения

23 апреля в 16:15 62 просмотра
, пишет «СарБК».

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В стране ввели новую меру пресечения для подозреваемых и обвиняемых. Теперь им могут запретить определенные действия. Соответствующие изменения внесли Уголовно-процессуальный кодекс РФ, пишет «СарБК».

Данная мера пресечения будет избираться судом в отношении подозреваемого или обвиняемого, если невозможно применить более мягкую меру.

Так, суд может запретить выходить в опреденные периоды времени из дома по месту жительства, находиться в некоторых местах или ближе установленного расстояния до них, посещать и участвовать в определенных мероприятиях, общаться с определенными лицами, пользоваться почтой, телефоном и интернетом, управлять автомобилем или другим транспортным средством, если совершенное преступление связано с нарушением ПДД или правил эксплуатации.

Установлены и максимальные сроки применения запрета — не более 36 месяцев по уголовным делам об особо тяжких преступлениях.


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