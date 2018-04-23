В России ввели новую меру пресечения

В стране ввели новую меру пресечения для подозреваемых и обвиняемых. Теперь им могут запретить определенные действия. Соответствующие изменения внесли Уголовно-процессуальный кодекс РФ, пишет « СарБК ».

Данная мера пресечения будет избираться судом в отношении подозреваемого или обвиняемого, если невозможно применить более мягкую меру.

Так, суд может запретить выходить в опреденные периоды времени из дома по месту жительства, находиться в некоторых местах или ближе установленного расстояния до них, посещать и участвовать в определенных мероприятиях, общаться с определенными лицами, пользоваться почтой, телефоном и интернетом, управлять автомобилем или другим транспортным средством, если совершенное преступление связано с нарушением ПДД или правил эксплуатации.

Установлены и максимальные сроки применения запрета — не более 36 месяцев по уголовным делам об особо тяжких преступлениях.