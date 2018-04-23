В. Бирюков: Если сыграно плохо, я на актера ору за то, что не дал мне сегодня поплакать

За отведенный час он успел поделиться со слушателями историей создания кукольного театра в России, поведать о тонкостях режиссуры, озвучить плюсы и минусы работы артистов-кукольников и рассказать о премии «Золотая маска».

На встрече присутствовали как поклонники театра, которые регулярно ходят на спектакли в «Кукольный дом», так и жители города, которым только предстоит открыть для себя этот мир. Беседа прошла интересно и динамично. Приводим наиболее интересные, на наш взгляд, моменты беседы.

— Какие есть плюсы и минусы в работе кукольного театра?

— Начнем с того, что минусов полно! Кукольный театр — самый неудобный. Вы только представьте: вас засовывают в ящики, коробки, под столы, буфеты, комоды для того, чтобы вас спрятать. Для физического состояния артиста — это самое неудобное. Я всегда говорил — кукольный театр — театр самых скромных артистов. Никто его нигде не узнает и не берет автографов как у Хабенского, у Пореченкова и многих других. Кукольный театр — это театр недооцененный — ни зрителем, ни властью. И это началось очень давно.

Кукольный театр перекочевал в Россию с Западной Европы как народный. Другого статуса он так и не снискал. Он стал петручешным, балаганным, вольнолюбивым, говорящим на том народном языке, на котором говорим мы в повседневной жизни. Петрушка стал олицетворением народа. Он всегда побеждал купцов, попов, царей, зло, завоевывал любимую женщину. И за это был всеми любим, и за это же был уничтожен, когда пришла советская власть. Невозможно было терпеть такой нецензурированный театр. И его, конечно, благополучно прикрыли. Это мое мнение.

Позднее мы стали строить коммунизм. И в приказном порядке кукольные театры стали появляться. Вспомните, именно тогда появился театр юного зрителя. Того самого зрителя, который с юного возраста должен строить коммунизм. Именно тогда и прижилось мнение и живо оно до сих пор, что кукольный театр только для детей.

Преимущества, на мой взгляд, очевидны — кукольный театр метафоричнее, метафизичнее, он более сценичен и театрален

— Как рождаются спектакли?

— В основе лежит пьеса. Дай Бог, если она хорошая, бывают и плохие. Бывает пьеса очень многоговорильная. А кукла больших текстовых произведений не любит. Тут уже актерский состав — все мы общими усилиями, спорами, иногда и орами, истериками выстраиваем пьесу для работы. Потом идут обсуждения с художниками, декораторами. Кукол, чаще всего, мы заказываем в Москве, потому что марионетки — это особо сложная система кукол. Очень важно, чтобы точно был рассчитан центр тяжести и т. д.

— Есть ли у вас любимый спектакли?

— Самый любимый — это тот, который проходит сейчас и который блестяще играют актеры. Я не всегда могу на всех спектаклях присутствовать. Но, бывает, слушаю и понимаю — вот, сегодня случилось, до слез. На Коляде так бывает, я плачу за кулисами. А бывает, если сыграно плохо, то я на актера ору за то, что не дал мне сегодня поплакать.

— Назовите главное качество, которым должен обладать актер кукольного театра?

— Любопытство. На мой взгляд, когда теряется любопытство, теряется профессия. Именно любопытство заставляет артиста открывать новые горизонты, копаться в себе, совершать ошибки, не бояться совершать эти самые ошибки.

Ну и здоровье. Кукольный театр — физически очень трудный театр. Подержав марионетку 5 минут, начинает болеть шея, спина ломит, ноги свинцовыми становятся. Я не знаю, как актеры часами могут репетировать в этом ящике. И они же не просто эту куклу держат, нужно создавать действие, персонаж, а еще и взаимодействовать с партнером. Поэтому, открою вам большой секрет, кукольники, как и работники балета, уходят на пенсию раньше.

— Как вы относитесь к критике?

— Замечательно. Начнем с того, что зритель, к сожалению, понимает только сюжет и больше ничего. Чаще всего за сюжетом он не видит, что же хотел вложить режиссер, актеры театра в эту постановку. Полярные мнения, они обидны, конечно. Но это тоже мнения и на сайте мы их не удаляем. Зайдя на наш официальный сайт можно сразу понять, что мы не цензурируем мнения зрителей. Пусть остаются. Любое мнение, если оно искренне, важно для нас и ценно.

— Владимир Иванович, расскажите, как происходит работа режиссера с актерами кукольного тетра? Как вы доносите, что что-то не так и нужно сделать по-другому? Вы же не берете во время репетиции куклу и не показываете, как нужно сделать то или иное действие?

— Еще как беру (смеется)! Я хватаю и трясу яростно. При этом ничего не могу показать. Но, самое смешное, все это происходит, когда актеры за ширмой: они меня не видят, а я их. Кукла — это живое. Для начала к ней нужно привыкнуть, изучить ее.

Что касается драматургии, то мы ничем не отличаемся от драматического театра. Все то же самое, только сложнее.

— Вы смотрите постановки других театров? Обмен опытом присутствует?

— Конечно, на фестивалях мы смотрим разные постановки. Бывают шедевры. Бывают и плохие, не очень удачные спектакли.

А вообще превратить театрального зрителя в обычного очень тяжело. Обычный зритель уже приходит воспринимать. Он с самого начала находится в таком легком столбняке.

Наши коллеги смотрят постановку по-другому. Но, когда я получаю кайф на спектакле, от режиссерской работы, от блестящей работы актеров, я первый ору: «Браво!».

В завершении встречи зрители выразили свою благодарность театру кукол за их работу, за то, что, приходя на спектакль с одним настроением, люди порой уходят с перевернутым сознанием от увиденного на малой сцене.

— Только благодаря тому, что вы приходите к нам, мы существуем. Театр без зрителя жить не может! Поэтому становитесь нашими фанатами. Рассказывайте о нас своим друзьям. Я серьезно. Вы же видите, что наших афиш в городе нет?! Потому что это очень дорого, у нас на это денег нет. Но это не только у нас. Ни у одного театра в городе афиш нет! Простите нас, что билеты, возможно, дорогие, но меньше уже не может быть. Если это вас успокоит, когда мы выступаем в Москве, билеты начинаются от трех тысяч рублей. В Пензе билет на спектакль стоит триста рублей.

Приходите в театр! И в жару, и в гололед, и в дождь, и в снег. Приходите. Если вы не придете, как мы сможем вам рассказать о том, что наболело?!

Светлана Ольховская