Как и где выращивают цветы для пензенских клумб? Спецпроект

В Пензе скоро приступят к высадке цветов, которые будут радовать взор горожан и гостей города. Корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова решила выяснить, кто их выращивает и чем дизайнеры цветников удивят горожан в этом году.

Украшением города цветами ежегодно занимается МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы». Сотрудники предприятия провели для журналиста индивидуальную экскурсию по теплицам.

По словам директора предприятия Вячеслава Голохвастова, высадка первой партии цветов начнется 7 мая.

«Будем сажать в сквере «Проводы» у пересечения улиц Куйбышева и Тамбовской, у Монумента воинской и трудовой славы, у городской администрации, а возле здания правительства поставим вазоны», — рассказал он.

В связи с этим, отметила главный архитектор МУПа Ирина Пушкарева, ко Дню Победы будет высажено 20,5 тысяч цветов.

«Как показывает практика, после 9 Мая бывают заморозки на почве, поэтому некоторые высаженные цветы подмораживаются и погибают. По традиции, чтобы порадовать ветеранов и жителей города, мы высадим небольшое количество цветов. Это будут такие виды цветов, как бегония, цинерария, тагетес (бархатцы), пиретрум, сальвия и горшечные цветы», — пояснила Ирина Пушкарева.

Когда Пензу продолжат украшать цветами после праздников, зависит от погоды. Всего планируется высадить цветники общей площадью 5424 кв. метра.

«В первую очередь, преобразятся центральные цветники: на площади Ленина, бульваре Славы. К 355-летию города мы высадим цветочную композицию у оборонного вала на ул. Кирова и в сквере «Могилевский дворик». К Чемпионату мира по футболу оформим цветники на ул. 8 Марта и Тернопольской развязке (по проспекту Строителей)», — сообщила архитектор.

Всего в Пензе взор жителей будут радовать 28 композиций, составленных из 252 тысяч 334 цветов 20 разновидностей. 15 цветников появятся в Ленинском районе, шесть — в Октябрьском, пять — в Первомайском и две — в Железнодорожном.

Будут в этом году и новшества: например, на проспекте Победы, где размещен знак «Орден Победы», также появится цветник. В отличие от прошлого года, клумбы расцветут и на развязке улиц Ленинградской и Мира, возле памятника героям блокадного Ленинграда.

Ирина Пушкарева рассказала журналисту «Пенза-Пресс», как создаются цветочные композиции, и провела экскурсию по теплицам, показав цветы, которые уже скоро будут высажены в четырех локациях города.

«У нас в штате — два дизайнера. Сначала мы создаем проект, придумываем рисунок, думаем, какие цветы подойдут. Дизайн согласовываем с вице-мэром Юрием Ильиным и начальником городского управления ЖКХ Андреем Гришиным. Дальше выходим на место, делаем разбивку по нашим эскизам с мастерами. Потом наши сотрудники высаживают цветы, первое время поливают каждый день, затем — в зависимости от погоды.

Весь теплый период года над клумбами трудятся специалисты и бригады участков озеленения нашего предприятия, в общей сложности будут работать 103 человека — производить уборку, покос травы, посадку цветов и ухаживать за ними», — отметила архитектор.

В конце сезона — как правило, в октябре, — сотрудники МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» производят уборку цветов с объектов. Однако есть и растения, которые могут пережить зиму, — например, цинерарии. Сейчас их листья уже начали светлеть и «серебриться». Также на клумбах есть многолетние цветы, такие как чистец, пионы, седумы, ирисы и другие. Седумы играют роль почвопокровных растений, из которых создается рисунок на несколько лет. Такой прием позволяет сократить затраты на однолетние цветы.

К высадке практически готовы сальвии, всего город украсят 11,5 тысяч этих красных цветков.

Уже распустился тагетес желтый (или бархатцы).

Остальные сорта предназначены для более поздней высадки.

Такие кашпо будут подвешиваться на каркас вертикальной конструкции «Большой фонтан» возле городской администрации и на бульваре Славы.

Вазоны с петуниями готовы к установке возле здания правительства региона.

Цветы пиретрума будут использовать для высадки букв в композициях. Это растение хорошо поддается стрижке и держит форму.

В теплицах МУП «Зеленое хозяйство» можно встретить розы, герань, пеларгонии, герберы, бегонии, петунии, катарантусы и множество других цветов. Некоторые ждут высадки, а другие предназначены для частной продажи.

Для того, чтобы эти хрупкие и яркие живые украшения заиграли красками на пензенских улицах и в скверах, должна установиться благоприятная погода. Пока же такой красотой можно любоваться лишь в теплицах. Поэтому остается лишь запастись терпением и ждать.