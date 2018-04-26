Миф или правда. Отвечаем на популярные вопросы о прививках

Правда ли, что вакцинация может снизить иммунитет? А может ли здоровый образ жизни заменить прививку? На эти и другие вопросы отвечает врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Татьяна Чепасова.

С 24 по 30 апреля проводится 13-я Европейская неделя иммунизации под девизом «Вакцины работают!». Всемирная неделя иммунизации призвана привлечь внимание к тем коллективным действиям, которые необходимы для защиты каждого человека от болезней, предупреждаемых с помощью вакцин.

Одной из весомых причин сохранения инфекционной заболеваемости в мире является недостаточный охват иммунизацией (вакцинацией) и наличие в обществе большого числа неиммунных лиц. Дело вакцинопрофилактики сейчас переживает нелегкие времена. По мнению обывателя, эпидемии — это пройденный этап в истории человечества. К сожалению — нет! Инфекционные болезни продолжают возвращаться, стоит лишь немного ослабить усилия по вакцинации населения. Например, в настоящее время по европейскому континенту победно шествует корь.

Высокое качество жизни, гигиена, доступность здравоохранения не могут в полной мере обеспечить хорошего уровня защиты от инфекций.

Нужна ли вакцинация, если в городе, в котором мы живем, нет опасных инфекционных болезней?

Пока в мире имеются территории, где инфекции распространены, всегда сохраняется риск их передачи неиммунным (не переболевшим и непривитым) людям, проживающим в других, даже благополучных по этим инфекциям странах.

Развитие коммуникаций и миграционного движения на сегодняшний день так «перемешивает» население земного шара, что надеяться избежать заражения в связи с проживанием в благополучной стране просто нелепо. Когда в популяцию, где много неиммунных лиц, попадает заболевший инфекцией, возникает вспышка, а в худшем случае — эпидемия.

Может ли заболеть привитый человек?

Иногда может. Есть несколько причин, почему болеют привитые люди.

— Самые лучшие вакцины не обеспечивают абсолютной защиты для всех привитых. В любой популяции существует небольшое количество лиц, которые не отвечают на определенную вакцинацию выработкой защитных антител.

— Живые вакцины могут оказаться неэффективными в связи с неправильным их хранением и гибелью вакцинного штамма.

— Послепрививочный иммунитет имеет различную продолжительность. Есть вакцины, которые создают иммунитет напряженный, но кратковременный.

— Вакцина защищает только от той инфекции, от которой она предназначена. Врачу перед вакцинацией против гриппа необходимо предупредить пациентов, что не всякий насморк — грипп, что вакцина против гриппа защищает только от гриппа, а не от всей группы респираторных инфекций.

Иммунитет при вакцинации и при натуральной инфекции: что лучше?

Посмотрим на вакцинацию и естественную инфекцию с точки зрения характера, выраженности и длительности формируемого иммунитета. Иммунитет, развившийся в результате перенесенной инфекции, называют естественным, а в результате вакцинации — искусственным.

Вакцинация (активная иммунизация) — это искусственное воспроизведение иммунного ответа путем введения вакцины с целью создания невосприимчивости к инфекции.

Вакцины — это препараты, содержащие специфический антиген — ослабленный или инактивированный (неживой) возбудитель или его отдельные частицы, в том числе воспроизведенные с помощью высокотехнологичной генной инженерии. Структурные белки возбудителя и вакцинного антигена одинаковые или очень похожие.

При контакте с возбудителем инфекционного заболевания или с вакцинным антигеном организм включает одни и те же механизмы иммунного ответа. При этом в отличие от естественного (или, как его еще называют, дикого) микроорганизма, вакцинный антиген лишен вирулентных (заразных) свойств и, вызывая формирование специфического иммунитета, не вызывает заболевания.

Может ли случиться, что вчера привили ребенка от гриппа, а сегодня он гриппом заболел?

После вакцинации должно пройти определенное время (не менее двух-трех недель), чтобы защитные антитела начали синтезироваться и накопились до защитного уровня. С момента введения вакцины ребенок еще не защищен, поэтому в первые дни после прививки желательно ограждать его от контактов с больными людьми. Особенно это касается таких высококонтагиозных инфекций с быстрым развитием симптомов, как грипп и коклюш.

Снижает ли вакцинация иммунитет?

Многочисленными исследованиями доказана несостоятельность представлений о подавлении вакцинами иммунной системы, об особой ведущей роли вакцинации в патогенезе таких заболеваний, как рак, сахарный диабет, аутоиммунные болезни.

Может ли здоровый образ жизни стать альтернативой вакцинации?

Отдавая должное важности здорового образа жизни, к сожалению, приходится признать, что он не может заменить специфического иммунного ответа, который создает вакцинация. Увеличивая продолжительность жизни, улучшая ее качество, помогая в профилактике хронических неинфекционных заболеваний, правильное питание, избегание вредных привычек и достаточная физическая активность не могут защитить человека от заболевания высококонтагиозными инфекциями.

Часто ли после вакцинации развиваются осложнения?

Осложнения при вакцинации развиваются редко, а серьезные осложнения — крайне редко: реже, чем при применении других лекарственных препаратов, и намного реже, чем при инфекционных заболеваниях. Риск осложнений у всех людей разный. Примерно одинаков риск поствакцинальных реакций — легких проявлений, связанных с прививками, таких как болезненность в месте инъекции или небольшое повышение температуры. Местные реакции зависят в большей степени от состава вакцины, чем от индивидуальных особенностей человека.

Осложнения, связанные с введением живых вакцин, являются почти исключительной прерогативой людей с серьезными иммунодефицитными состояниями.

Побочные эффекты, которые могут появиться в результате вакцинации, тоже развиваются по известным механизмам.

Так, повышение температуры тела — вполне нормальное явление, кратковременное и возникающее в определенные сроки: после вакцинации неживыми вакцинами — в течение первых двух дней после вакцинации, при вакцинации живыми вакцинами (особенно коревой) — на 3−15 день.

Массовая кампания по вакцинопрофилактике гриппа проводится осенью, до сезонного подъема острых респираторных вирусных инфекций дыхательного тракта (ОРВИ). Любой человек (как получивший прививку от гриппа, так и не получивший) имеет определенный риск заболеть ОРВИ. Однако если это заболевание приходится на период после прививки, часто именно ее и обвиняют в возникновении. Современные противогриппозные вакцины для массового применения не то, что не содержат живых вирусов, они даже не содержат целых вирусов, только их отдельные компоненты. Они никак не могут вызвать насморк, кашель или пневмонию.

Вакцинопрофилактика — это благо цивилизации, отказываться от которого, по меньшей мере, глупо.