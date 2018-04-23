В Пензе обсудили методики сопровождаемого проживания инвалидов (видео)

В Пензе состоялся межрегиональный семинар по вопросам сопровождения людей с ограниченными возможностями.

Участники рассмотрели ведущие практики сопровождаемого проживания в России, актуальные вопросы развития сферы сопровождения людей с инвалидностью, сообщает пресс-центр регионального правительства.

В рамках проекта на базе социально-образовательных центров для молодых людей с инвалидностью «Дом Вероники» и «Квартал Луи» запланировано проведение серии мероприятий по обмену, обобщению и систематизации среди специалистов и организаций лучших практик сопровождения людей с ограниченными возможностями на территории Приволжского федерального округа.

«В Пензенской области на примере проектов «Дом Вероники» и «Квартал Луи» разработана системная практика сотрудничества с органами власти, общественными организациями, бизнес-сообществом модельной программы успешного сопровождения людей с ограниченными возможностями», — пояснила исполнительный директор АНО «Квартал Луи», член общественной палаты Российской Федерации Мария Львова-Белова.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».