В Пензе растут цены на бензин — горожанин
Журналист «Пенза-Пресс» проверил качество сервиса пензенских такси
Почему антибиотики перестают нам помогать? Интервью о будущем фармации
Спасти «Пятый угол» и движение юнкоров в Пензе помог случай — Галина Зелинская
Вам будет интересно
Наши новости
Самолет «Саратовских авиалиний» столкнулся с буксировщиком
Ученые изобрели родинку-татуировку для выявления рака
Эдуард Успенский пожаловался в Генпрокуратуру на новые серии «Простоквашино»
Ученые разработали инновационный контрацептив для мужчин
Владимир Машков предложил переименовать «Табакерку»
Звезды российской рок-сцены посетили фестиваль «Время колокольчиков»
В России ввели новую меру пресечения
Кейт Миддлтон родила сына
Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе
В России «оживили» древний вид человека Homo naledi

Лолиту на китайской границе приняли за мужчину

23 апреля в 16:53 400 просмотров
, который произошел с ней при переходе китайской границы.

" data-title="Лолиту на китайской границе приняли за мужчину — Пенза-пресс, рунет за день">

Певица Лолита опубликовала в Instagram видео из Благовещенска. В Ролике она рассказала о курьезном случае, который произошел с ней при переходе китайской границы.

Она сообщила, что пограничник долго смотрел в ее паспорт, затем позвал помощника. Они поинтересовались, женщина она или мужчина.

Артистка завила: «Я женщина, но яйца у меня есть», сообщает НТВ.

После этого ее пропустили.

Фотография: скриншот https://www.instagram.com/lolitamilyavskaya/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...