Лолиту на китайской границе приняли за мужчину

Певица Лолита опубликовала в Instagram видео из Благовещенска. В Ролике она рассказала о курьезном случае, который произошел с ней при переходе китайской границы.

Она сообщила, что пограничник долго смотрел в ее паспорт, затем позвал помощника. Они поинтересовались, женщина она или мужчина.

Артистка завила: «Я женщина, но яйца у меня есть», сообщает НТВ.

После этого ее пропустили.