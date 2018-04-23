Лолиту на китайской границе приняли за мужчину

Она сообщила, что пограничник долго смотрел в ее паспорт, затем позвал помощника. Они поинтересовались, женщина она или мужчина.
Артистка завила: «Я женщина, но яйца у меня есть», сообщает НТВ.
После этого ее пропустили.
|
Певица Лолита опубликовала в Instagram видео из Благовещенска. В Ролике она рассказала о курьезном случае, который произошел с ней при переходе китайской границы.
Она сообщила, что пограничник долго смотрел в ее паспорт, затем позвал помощника. Они поинтересовались, женщина она или мужчина.
Артистка завила: «Я женщина, но яйца у меня есть», сообщает НТВ.
После этого ее пропустили.