Мэр поручил определиться с размещением людей, которые временно живут в санатории

В администрации Пензы 23 апреля прошло совещание по вопросам, касающимся аварийного дома № 10 по улице Кулибина.

По данным городского управления по делам ГОЧС, основная масса собственников помещений аварийного дома определилась с местом дальнейшего проживания. Люди переехали в маневренный фонд либо в другое жилье, а также вывезли вещи из разрушающегося дома.

«По последним данным, в санатории Володарского остаются проживать 63 семьи, изначально там было 72», — сообщил начальник управления Алексей Михайлов.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев напомнил, что до 31 мая нужно определиться с дальнейшим размещением людей, которые временно пребывают в санатории. При этом он подчеркнуло, что право на маневренный фонд имеют только собственники жилья, зарегистрированные по данному адресу и не имеющие иного жилого помещения.

«В критической ситуации мы помогли людям, которые снимали квартиры на Кулибина, 10 либо проживали там у родственников, эвакуировали из аварийного дома всех. Но сейчас нужно составить пофамильный список тех, кому по закону должен быть предоставлен маневренный фонд», — сказал он.

В ходе совещания собравшиеся приняли решение отключить электричество в аварийном доме. Напомним, его не отключали по просьбе жителей для сохранения их запасов продуктов.

«Оповестите жильцов, в санатории Володарского разместите объявление о планируемом отключении электричества», — распорядился Виктор Кувайцев.

Также он указал, что необходимо установить ограждения по периметру здания, чтобы ограничить доступ посторонних лиц и обеспечить безопасность на объекте, сообщает пресс-служба администрации Пензы.