В Пензе мужчина хотел согреться и спалил дом

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, пожар произошел в расселенном доме неподалеку от Покровского собора. Полицейским удалось установить личность человека, который находился внутри незадолго до возгорания, и задержать его.
Им оказался гражданин без определенного места жительства, который решил переночевать в опустевшем здании и развел костер, чтобы погреться. Мужчина пояснил, что не планировал устраивать пожар.
«В настоящее время злоумышленник отбывает наказание за допущенные нарушения закона», — добавили в ведомстве.