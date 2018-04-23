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В Пензе мужчина хотел согреться и спалил дом

23 апреля в 17:37 236 просмотров

В Пензе на улице Чкалова загорелся расселенный одноэтажный дом.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, пожар произошел в расселенном доме неподалеку от Покровского собора. Полицейским удалось установить личность человека, который находился внутри незадолго до возгорания, и задержать его.

Им оказался гражданин без определенного места жительства, который решил переночевать в опустевшем здании и развел костер, чтобы погреться. Мужчина пояснил, что не планировал устраивать пожар.

«В настоящее время злоумышленник отбывает наказание за допущенные нарушения закона», — добавили в ведомстве.

Фотография: https://58.xn--b1aew.xn--p1ai/

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