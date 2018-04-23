В Пензе мужчина хотел согреться и спалил дом

В Пензе на улице Чкалова загорелся расселенный одноэтажный дом.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, пожар произошел в расселенном доме неподалеку от Покровского собора. Полицейским удалось установить личность человека, который находился внутри незадолго до возгорания, и задержать его.

Им оказался гражданин без определенного места жительства, который решил переночевать в опустевшем здании и развел костер, чтобы погреться. Мужчина пояснил, что не планировал устраивать пожар.

«В настоящее время злоумышленник отбывает наказание за допущенные нарушения закона», — добавили в ведомстве.