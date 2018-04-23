В Пензе растут цены на бензин — горожанин
Журналист «Пенза-Пресс» проверил качество сервиса пензенских такси
Почему антибиотики перестают нам помогать? Интервью о будущем фармации
Спасти «Пятый угол» и движение юнкоров в Пензе помог случай — Галина Зелинская
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе маршрут № 40 перевели на регулярную основу
Пензенские активисты займутся поиском госпитальных захоронений времен ВОВ
Мэр поручил определиться с размещением людей, которые временно живут в санатории
В Пензе стартует акция «Георгиевская ленточка»
На ул. Пионерской отремонтируют амбулаторию
В Пензе обсудили методики сопровождаемого проживания инвалидов
«Ростелеком» предложил умные решения для видеонаблюдения
В Пензу прибудут мощи двух святых
На нескольких пензенских трассах хотят ограничить движение большегрузов
Уроженка Пензенской области шокирована состоянием Золотаревки

В Кузнецке на субботник вышли около 6500 жителей (видео)

23 апреля в 19:49 68 просмотров
, граблями и лопатами, кузнечане отправились убирать мусор.

" data-title="В Кузнецке на субботник вышли около 6500 жителей — Пенза-пресс, рунет за день">

Порядок на улицах в выходные наводили и в Кузнецке Пензенской области. К акции присоединились 6500 жителей города. Вооружившись метлами, граблями и лопатами, кузнечане отправились убирать мусор.

Служащие бюджетных учреждений, муниципальных предприятий и управляющих компаний провели первую после зимы масштабную уборку Кузнецка. Сотрудники городской администрации убирались в сквере имени Радищева.

«Пришли убрать и облагородить город, потому что мы здесь живем. Хотим, чтобы было чисто, красиво и все следовали нашему примеру. Считаю, что нужно чаще проводить такие мероприятия, это сплачивает и делает коллектив дружнее», — отметила главный специалист администрации Кузнецка Ольга Корнилова.

Чистоту наводили и школьники. Они убрались на территориях образовательных учреждений и прилегающих кварталах.

Самый широкий фронт работ достался сотрудникам муниципальных предприятий «Дорсервис» и «Зеленый город». Также в день субботника на уборку вышли люди в оранжевой униформе.

Субботником благоустройство Кузнецка не ограничится. Похожие акции будут проводить чуть ли не ежедневно, пока в городе не будет чисто.

«Кузнечане молодцы. Они знают задачу и приведут город в порядок. Люди из частного сектора выходят, и в многоквартирном жилье перемены происходят. Думаю, что общими усилиями справимся ко Дню Победы, все будет сиять», — сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

На уборку центральных улиц, городского парка и скверов вышли около шести с половиной человек и 32 единицы техники. Порядок навели на территории в 127 тысяч квадратных метров, сообщает телеканал «Экспресс».


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...