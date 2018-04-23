В Кузнецке на субботник вышли около 6500 жителей (видео)

Порядок на улицах в выходные наводили и в Кузнецке Пензенской области. К акции присоединились 6500 жителей города. Вооружившись метлами, граблями и лопатами, кузнечане отправились убирать мусор.

Служащие бюджетных учреждений, муниципальных предприятий и управляющих компаний провели первую после зимы масштабную уборку Кузнецка. Сотрудники городской администрации убирались в сквере имени Радищева.

«Пришли убрать и облагородить город, потому что мы здесь живем. Хотим, чтобы было чисто, красиво и все следовали нашему примеру. Считаю, что нужно чаще проводить такие мероприятия, это сплачивает и делает коллектив дружнее», — отметила главный специалист администрации Кузнецка Ольга Корнилова.

Чистоту наводили и школьники. Они убрались на территориях образовательных учреждений и прилегающих кварталах.

Самый широкий фронт работ достался сотрудникам муниципальных предприятий «Дорсервис» и «Зеленый город». Также в день субботника на уборку вышли люди в оранжевой униформе.

Субботником благоустройство Кузнецка не ограничится. Похожие акции будут проводить чуть ли не ежедневно, пока в городе не будет чисто.

«Кузнечане молодцы. Они знают задачу и приведут город в порядок. Люди из частного сектора выходят, и в многоквартирном жилье перемены происходят. Думаю, что общими усилиями справимся ко Дню Победы, все будет сиять», — сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

На уборку центральных улиц, городского парка и скверов вышли около шести с половиной человек и 32 единицы техники. Порядок навели на территории в 127 тысяч квадратных метров, сообщает телеканал «Экспресс».