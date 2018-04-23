В Пензе маршрут № 40 перевели на регулярную основу (видео)

В Пензе стартовал сезон дачных перевозок. Серьезных изменений в 2018-м не произошло. В списке значится 21 маршрут. Первые рейсы отправляются в половине седьмого утра. Автобусы трижды в неделю будут забирать дачников с остановок в Арбекове, Терновке, на станции «Пенза-1», а также на Южной поляне.

Этого дня пензенские дачники ждали больше полугода. С раннего утра на остановке «Дизельный завод» — десятки человек с рюкзаками, огромными сумками и пакетами. С собой — все самое необходимое.

«Первое — это семена. Сейчас лук надо посадить, пока земля влажная, потом морковь. Если она долго будет лежать в холодной земле, то долго не взойдет. Мы ее обрабатываем водкой, чтобы ускорить процесс», — рассказала жительница Пензы Любовь Николаева.

Валентина Карякина отложила работу на огороде на потом. Из садовых культур взяла только куст смородины. Пока едет на «разведку».

«Пока на улице грязно, буду убираться в доме, мыть посуду, полы», — сказала она.

С остановки «Дизельный завод» автобусы отправляются по восьми маршрутам. В 2018 году открыто 21 направление, хотя в 2017-м их было 22. Дело в том, что один из сезонных рейсов перевели в регулярные.

«В число таковых перевели маршрут № 40, который едет с проспекта Победы до поселка «ЗиФ». С 16 апреля 2018 года он стал регулярным. Стоимость и расписание всех прошлогодних маршрутов остались без изменений», — рассказал заместитель начальника управления транспорта и связи Пензы Михаил Глушков.

Транспорт будет возить садоводов-огородников по средам, пятницам и субботам. Те, кто не имеет личного автомобиля, разочарованы, что в 2018-м они не смогут попасть на дачи 1 мая, так как этот день выпадает на вторник.

«Нас бы устроил хотя бы по одному утром и вечером, чтобы привезли и увезли», — сказала председатель СНТ «Первомайское» Валентина Киреева.

Трехдневный график движения будет действовать до конца мая, а с 1 июня до 1 сентября дачные автобусы будут выполнять рейсы еще и по воскресеньям.

С вопросами по работе маршрутов пензенцы могут обращаться в городское управление транспорта и связи. Расписание движения будет корректироваться в течение всего дачного сезона по обращениям председателей садовых товариществ и с учетом фактического пассажиропотока, сообщает телеканал «Экспресс».