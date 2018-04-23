В Пензе открылась выставка «Доблесть, отвага, спасение» (видео)

Региональное управление МЧС объявило 2018-й Годом культуры безопасности, в течение которого сотрудники ведомства будут проводить для жителей Пензы и области различные необычные акции культурного характера. Одна из таких прошла в областной библиотеке для детей и юношества. Там открылась тематическая выставка преподавателя художественного училища имени Савицкого Сергея Чередова (6+).

Преподаватель художественного училища имени Савицкого представил сотрудникам МЧС, ученикам кадетских классов и своим студентам выставку «Доблесть, отвага, спасение». Создавать работы, вошедшие в экспозицию, художник начал несколько лет назад.

«Художественное училище находится недалеко от третьей пожарной части. Проходя мимо, я увидел там пожарную технику. Эта тема беспокоит меня давно, со школы. Никто даже не догадывается, насколько они сильно рискуют жизнью, если с ними пообщаться, то это обычные, скромные люди, которые готовы прийти на помощь любому», — сказал Сергей Чередов.

Сначала появились этюд пожарной машины и несколько рисунков углем. Позже в коллекцию вошел проект музея пожарного дела в Строгино. Его художник выполнил будучи студентом академии живописи, ваяния и зодчества. Финальная часть экспозиции — портреты пожарных появилась совсем недавно, на ее создание ушло около полугода. На выставке представлено — семь портретов сотрудников пожарной части № 3, в том числе — ее начальник Владимир Ионов.

«Сергей Чередов сказал, что на выполнение работы уйдет много времени. Он сфотографировал сотрудников, которые его заинтересовали, затем сделал наброски, принес, показал, согласовали все, ответили на интересующие его вопросы», — рассказал он.

Выставку в областной библиотеке для детей и юношества приурочили ко Дню пожарной охраны России, который отмечается 30 апреля. Между тем, сотрудники главного управления МЧС России по Пензенской области готовят еще несколько похожих акций для жителей Пензы. Они пройдут в рамках Года культуры безопасности, сообщает телеканал «Экспресс».