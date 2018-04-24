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В Пензе выбирают перевозчика на городской маршрут № 30

24 апреля в 08:02 366 просмотров

В Пензе объявлен конкурс на право осуществления перевозок по городскому маршруту № 30 «Арбековская застава — Аэропорт».

Как сообщает пресс-служба мэрии города, 23 апреля прошло заседание комиссии по организации открытого конкурса и вскрытие конвертов с заявками претендентов на участие. Поступила лишь одна заявка — от предприятия-перевозчика ООО «Меркурий-авто-6».

«Подробная информация о конкурсе будет размещена на официальном сайте администрации города Пензы в разделе «Транспорт и связь — конкурс на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок города Пензы», — отметили в пресс-службе.

Ранее в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» писали встревоженные пензенцы, которые спрашивали, правдив ли слух о закрытии маршрута № 30. В официальном ответе на запрос в горадминистрации его опровергли, пояснив, что свидетельство об осуществлении перевозок истекло и будут проведены торги по определению нового перевозчика.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/prokhodit_konkurs_na_pravo_perevozok_po_marshrutu_30/

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