В Пензе выбирают перевозчика на городской маршрут № 30

Как сообщает пресс-служба мэрии города, 23 апреля прошло заседание комиссии по организации открытого конкурса и вскрытие конвертов с заявками претендентов на участие. Поступила лишь одна заявка — от предприятия-перевозчика ООО «Меркурий-авто-6».



«Подробная информация о конкурсе будет размещена на официальном сайте администрации города Пензы в разделе «Транспорт и связь — конкурс на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок города Пензы», — отметили в пресс-службе.

Ранее в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» писали встревоженные пензенцы, которые спрашивали, правдив ли слух о закрытии маршрута № 30. В официальном ответе на запрос в горадминистрации его опровергли, пояснив, что свидетельство об осуществлении перевозок истекло и будут проведены торги по определению нового перевозчика.