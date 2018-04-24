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В России спрогнозировали рост экономики

24 апреля в 08:14 232 просмотра

Минэкономразвития спрогнозировал рост экономики в России по 0,4% во втором и третьем кварталах этого года.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на обзор Банка России. Регулятор фактически сохранил прогноз, несмотря на новые санкции и ослабление курса рубля. Эксперты объясняют это тем, что внешний шок оказался кратковременным и не оказал влияния на российский ВВП.

Минэкономразвития в «Картине экономики» за апрель считает, что влияние девальвации рубля на российскую экономику возможно в случае ее продолжительности, к коротким шокам же реальный сектор стал устойчивым.

Вместе с тем, в документе отмечается, что прогноз может быть скорректирован в зависимости от бюджетных и геополитических факторов, а также ситуации с соглашением ОПЕК+, предусматривающим заморозку нефтедобычи.


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