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Регионам предлагается ввести бюджетные правила для снижения госдолга

24 апреля в 08:44 206 просмотров

Эксперты предложили российским регионам установить бюджетные правила для снижения долговой нагрузки.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование главы ЦСР Алексея Кудрина и директора Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александра Дерюгина.

Эксперты считают, что при долге субъекта не выше 50% дефицит бюджета должен быть в пределах 10%. К регионам, нарушившим это требование, применят санкции. При этом в случае кризиса аналитики предлагают смягчить условия.

По словам Александра Дерюгина, бюджетные правила необходимы для снижения уровня госдолга в субъектах. Сейчас региональные власти, добавил он, больше заботятся о снижении дефицита бюджета, нежели долговой нагрузки.


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