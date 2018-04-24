Регионам предлагается ввести бюджетные правила для снижения госдолга

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование главы ЦСР Алексея Кудрина и директора Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александра Дерюгина.

Эксперты считают, что при долге субъекта не выше 50% дефицит бюджета должен быть в пределах 10%. К регионам, нарушившим это требование, применят санкции. При этом в случае кризиса аналитики предлагают смягчить условия.

По словам Александра Дерюгина, бюджетные правила необходимы для снижения уровня госдолга в субъектах. Сейчас региональные власти, добавил он, больше заботятся о снижении дефицита бюджета, нежели долговой нагрузки.