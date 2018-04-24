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В Железнодорожном районе Пензы активизируют уборку дворов от мусора

24 апреля в 08:54 180 просмотров
, коммунальных служб района и руководителями управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.

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В администрации Железнодорожного района Пензы прошло совещание с представителями ресурсоснабжающих организаций, коммунальных служб района и руководителями управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.

Были затронуты вопросы о завершении отопительного сезона и проведении месячника по благоустройству. Замглавы районной администрации Михаил Сарафанников порекомендовал директорам УК и председателям ТСЖ и ЖСК активнее проводить работы по санитарной очистке внутридворовых территорий многоквартирных домов и вывозу с них мусора. Также он напомнил о проведении общегородского субботника 28 апреля.

В период проведения месячника — с 30 марта по 1 мая 2018 года — МУП по очистке города организует бесплатный прием мусора на полигоне по захоронению ТКО (за исключением промышленного и строительного мусора) по путевым листам, заверенным печатью администрации Железнодорожного района города Пензы (тел. 58−17−39, 56−20−16, 52−43−29, 56−57−94, 55−11−00), сообщает пресс-служба мэрии.


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