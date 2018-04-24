Анастасия Фесикова взяла «серебро» на чемпионате России по плаванию

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, пензячка заняла второе место на дистанции 50 м на спине с результатом 27.91. Капитан сборной России Анастасия Фесикова выполнила отборочный норматив для участия в чемпионате Европы-2018, который пройдет в августе в Глазго (0+).

«Смешанные эмоции. Наверное, потому что первый раз проиграла полтинник. Но когда-то это должно было случиться. Здорово, что такие плотные результаты. Самое главное — отбор пройден. Не была на чемпионатах Европы с 2008 года. Пора уже туда съездить», — цитирует ее слова «Российская газета».