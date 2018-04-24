В Пензе растут цены на бензин — горожанин
Журналист «Пенза-Пресс» проверил качество сервиса пензенских такси
Почему антибиотики перестают нам помогать? Интервью о будущем фармации
Спасти «Пятый угол» и движение юнкоров в Пензе помог случай — Галина Зелинская
Вам будет интересно
Наши новости
Регионам предлагается ввести бюджетные правила для снижения госдолга
В России спрогнозировали рост экономики
Самолет «Саратовских авиалиний» столкнулся с буксировщиком
Ученые изобрели родинку-татуировку для выявления рака
Эдуард Успенский пожаловался в Генпрокуратуру на новые серии «Простоквашино»
Ученые разработали инновационный контрацептив для мужчин
Лолиту на китайской границе приняли за мужчину
Владимир Машков предложил переименовать «Табакерку»
Звезды российской рок-сцены посетили фестиваль «Время колокольчиков»
В России ввели новую меру пресечения

Доступ к Telegram считают важным 24% россиян — ВЦИОМ

24 апреля в 09:15 164 просмотра
(24%) российских интернет-пользователей считают важным сохранение доступа к Telegram на территории страны. 64% жителей его судьба не волнует, пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

" data-title="Доступ к Telegram считают важным 24% россиян — ВЦИОМ — Пенза-пресс, рунет за день">

Почти четверть (24%) российских интернет-пользователей считают важным сохранение доступа к Telegram на территории страны. 64% жителей его судьба не волнует, пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как сообщает РИА Новости, Telegram в России использует каждый восьмой совершеннолетний интернет-пользователь (12%), но его популярность значительно ниже, чем у других мессенджеров.

Самым популярным оказался WhatsApp — 59% опрошенных интернет-пользователей сказали, что общаются с его помощью; на втором месте — Viber (45%), на третьем — Skype (41%).

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...