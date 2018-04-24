Почти четверть (24%) российских интернет-пользователей считают важным сохранение доступа к Telegram на территории страны. 64% жителей его судьба не волнует, пишет « Коммерсант » со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как сообщает РИА Новости, Telegram в России использует каждый восьмой совершеннолетний интернет-пользователь (12%), но его популярность значительно ниже, чем у других мессенджеров.

Самым популярным оказался WhatsApp — 59% опрошенных интернет-пользователей сказали, что общаются с его помощью; на втором месте — Viber (45%), на третьем — Skype (41%).

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования.