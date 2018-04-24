В Пензе бывший сотрудник колонии поплатится за флешки и наушники

По данным следствия, 5 марта сотрудник колонии получил от мужчины две тысячи рублей за то, что пронесет в колонию и передаст заключенному запрещенные предметы: сим-карты, флешки, мультимедийный плеер, наушники, медицинские препараты, средства гигиены.
«Непосредственно после получения взятки незаконные действия работника колонии были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Уголовное дело расследовано при взаимодействии с УФСБ и ОСБ УФСИН России по Пензенской области», — отметили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Суд назначил мужчине штраф в 25 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.