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В Пензе бывший сотрудник колонии поплатится за флешки и наушники

24 апреля в 09:37 110 просмотров

В Пензе бывшего сотрудника исправительной колонии № 4 осудили за мелкое взяточничество.

По данным следствия, 5 марта сотрудник колонии получил от мужчины две тысячи рублей за то, что пронесет в колонию и передаст заключенному запрещенные предметы: сим-карты, флешки, мультимедийный плеер, наушники, медицинские препараты, средства гигиены.

«Непосредственно после получения взятки незаконные действия работника колонии были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Уголовное дело расследовано при взаимодействии с УФСБ и ОСБ УФСИН России по Пензенской области», — отметили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Суд назначил мужчине штраф в 25 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.


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