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В Никольском районе двое мужчин соблазняли инспектора деньгами

24 апреля в 10:14 464 просмотра

В отношении двоих жителей Никольского района Пензенской области возбудили уголовное дело за дачу взятки сотруднику полиции.

По данным следствия, 21 апреля 50-летний мужчина сел за руль в нетрезвом виде. На дороге его задержал сотрудник ГИБДД. После освидетельствования пьяного водителя доставили в отдел полиции, чтобы составить административный материал. Однако мужчина не хотел отвечать перед законом и позвонил своему родственнику с просьбой привезти 20 тысяч рублей для откупа.

По приезду 61-летнего родственника они вместе с задержанным стали предлагать взятку полицейскому. Один из них положил деньги под клавиатуру на столе инспектора ГИБДД. Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконные действия, вся сумма была изъята в ходе осмотра места происшествия, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.


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