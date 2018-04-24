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Пензенский фестиваль каши вошел в топ-5 майских гастрособытий

24 апреля в 10:27 356 просмотров
«Суворовская каша» в Пензенской области вошел в топ-5 майских гастрономических праздников страны по версии аналитического агентства ТурСтат.

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Фестиваль «Суворовская каша» в Пензенской области вошел в топ-5 майских гастрономических праздников страны по версии аналитического агентства ТурСтат.

Агентство ТурСтат составило рейтинг лучших майских гастрономических праздников страны в этом году. Рейтинг составили по данным анализа популярности и уникальности майских кулинарных событий.

Фестиваль «Суворовская каша» (0+) пройдет 18 мая в селе Суворово Лунинского района Пензенской области. В программу фестиваля войдет дегустация каш по старинным рецептам, спортивные состязания, выставка народно-прикладного творчества, презентация кадетских объединений и военно-патриотических клубов, а также возложение цветов и венков к памятнику Александра Суворова.

По данным ТурСтата, первым по значимости гастрособытием стал фестиваль «Праздник корюшки» (0+) в Санкт-Петербурге, вторым — «Русская закваска» (18+) в Липецкой области, третьим — «Фомина яишня» (0+) в Белгородской области, четвертым — «Суворовская каша» в Пензенской области, и замыкает пятерку «ЯйцеФест» (0+) в Московской области.


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