Tele2 высоко оценили на международной премии СХ WORLD AWARDS

Tele2 победила в двух номинациях и заняла призовые места еще в девяти на конкурсе СХ WORLD AWARDS. Престижная международная премия вручается за успешные проекты и инновации в области улучшения клиентского опыта.

Tele2 впервые участвовала в конкурсе СХ WORLD AWARDS и сразу успешно выступила в 11 из 15 номинаций премии.

Оператор победил в категориях «Лучший клиентский опыт в В2В-секторе» и «Лучшая команда клиентского опыта», а проекты компании еще в девяти номинациях получили высокую оценку жюри. Кроме того, Tele2 обошла других мобильных операторов, которые заняли призовые места всего в двух номинациях. Конкурс состоял из двух этапов: эссе и защита проектов. Участников оценивали 46 профессиональных экспертов, в том числе — из других стран, а победителей выбирали путем тайного голосования.

В номинации «Лучший клиентский опыт в В2В-секторе» Tele2 победила с проектом дистанционного обслуживания и системой электронного документооборота. В отличие от сложившейся на рынке практики, оператор предлагает услуги персонального менеджера всем корпоративным клиентам вне зависимости от размера компании и суммы ежемесячного счета. Оптимизировать ресурсы Tele2 помогает централизация сервисов и четкое распределение запросов клиентов между дистанционными службами поддержки.

Дистанционное обслуживание избавляет клиентов от необходимости обращаться в офисы Tele2. В компании работает система электронного документооборота, которая позволяет быстро обмениваться важными бумагами между компанией и Tele2. Благодаря электронной цифровой подписи (ЭЦП) клиенты могут заключить договор дистанционно и получить SIM-карты курьером. При этом ЭЦП используется как на этапе подключения компании, так и во время ее обслуживания.

Помимо победы в двух номинациях, Tele2 получила одобрение жюри в категориях «Лучший клиентский опыт в В2C-секторе», «Лучший контактный центр», «Лучшая инновация в клиентском опыте» и «Лучшее применение технологий». Эксперты отметили наградой проекты Tele2 в номинациях «Лучшая практика вовлеченности персонала», «Лучший омни-/ мультиканальный клиентский опыт», «Лучший цифровой клиентский опыт», «Лучшая практика клиентской аналитики и обратной связи». Директор по клиентскому сервису Tele2 Наталья Лошкарева получила высокую оценку жюри в персональной номинации «Лучший командный лидер клиентского опыта».

«В управлении клиентским опытом Tele2 опирается на эффективную организационную структуру, передовую систему подготовки сотрудников и международные стандарты качества. Так, Tele2 первой среди российских компаний получила сертификат соответствия требованиям ISO 18295. Мы дебютировали в конкурсе СХ WORLD AWARDS и сразу получили высокую оценку во всех 11 номинациях, куда подавали проекты. Наша победа и абсолютное лидерство в номинации «Лучшая команда» доказывает профессионализм, высокий уровень подготовки и энтузиазм специалистов Tele2. Примечательно, что в номинации «Лучший клиентский опыт в В2В-сегменте» мы обошли сильных конкурентов из других отраслей. Tele2 всегда считала своим ключевым преимуществом первоклассное обслуживание корпоративных клиентов, и нам важно, что его качество отметило экспертное сообществ», — поделилась директор по клиентскому сервису Tele2 Наталья Лошкарева.