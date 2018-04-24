В России за исполнение санкций США введут уголовную ответственность

В Госдуме РФ разрабатывают законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за исполнение санкций США на территории России.

Как сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на РИА Новости и первого замруководителя ЕР Андрея Исаева, уголовная ответственность предусматривается только для физических лиц, для юрлиц будут штрафы.

Также ранее стало известно о введении ответных санкций в отношении США, законопроект рассмотрят на сессии 15 мая. Предлагается запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарств. Кроме того, возможен запрет на вывоз из России редкоземельных металлов, рассматривается приостановка сотрудничества по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Рынок акций в России резко упал. Особо пострадали «Русал» и En+, «Сбербанк».