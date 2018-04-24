ГИБДД вновь предлагает усложнить правила сдачи экзамена на права

Он считает, что сдача упражнений в реальных условиях повысит подготовку водителей и улучшит ситуацию на дорогах.

«Чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке, вводится объединенный экзамен, в который будут обязательно включены элементы площадки», — цитирует Максима Черникова «Коммерсант».

По мнению Черникова, площадку в чистом виде можно сдавать только в рамках автошколы, потому что основные трудности у водителей возникают в транспортном потоке. Он уверен, что в целом подготовка в автошколах оставляет желать лучшего, пишет РИА Новости.

«Многие организации не обеспечивают подготовку такого уровня, чтобы человека можно было выпустить на дорогу. В результате не более восьми процентов претендентов на водительские удостоверения сдают экзамены с первого раза», — констатировал Черников.