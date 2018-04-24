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Пензенских школьников научат оказывать первую помощь

24 апреля в 11:59 216 просмотров
(0+) для пензенских школьников.

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Сотрудники областной станции скорой медицинской помощи и территориального центра медицины катастроф проведут мастер-классы (0+) для пензенских школьников.

Занятия пройдут в преддверии летних каникул, а также в рамках мероприятий, связанных с профессиональным праздником сотрудников службы скорой медпомощи, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Совсем скоро начнутся летние каникулы, период повышенной травмоопасности. Мы считаем важным напомнить детям, как вести себя в критических ситуациях», — сказал главный врач Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Владимир Атякшев.

Специалисты экстренных служб обучат ребят навыкам оказания первой помощи при травмах, ожогах, кровотечениях и других состояниях, с которыми они могут столкнуться в повседневной жизни.


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