Губернатор на областном форуме ЖКХ обозначил основные проблемы сферы

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 24 апреля принял участие в областном форуме ЖКХ в библиотеке им. Лермонтова. В рамках мероприятия представители власти, управляющих компаний, коммунальных служб и общественных организаций обсудили проблемы сферы и возможные пути их решения.

Выступая на пленарном заседании, глава региона отметил, что развитие ЖКХ имеет приоритетное значение — от него зависит качество и комфортность жизни граждан.

«Проблем много, они накапливались годами, но их нужно решать. Это важно. Хорошо, что в форуме участвуют члены правительства, главы муниципальных образований, дорожники, общественники — от них напрямую зависит решение проблем», — подчеркнул губернатор.

По его словам, остается актуальным решение проблем с водоснабжением населенных пунктов. Поэтому в прошлом году продлили действие региональной программы «Чистая вода» и утроили ее финансирование на 2018 год. Такая поддержка должна стать существенной для муниципалитетов (программа осуществляется на условиях софинансирования).

Особо Иван Белозерцев остановился на завершении отопительного сезона. Необходимо приводить сети в порядок, производить замену труб, чтобы избежать аварий и прорывов. Решением вопроса должно стать и строительство модульных котельных.

«Заканчивается отопительный сезон, но это не значит, что нужно прекращать подачу горячей воды. Необходимо искать технические решения, чтобы летом люди были с горячей водой», — отметил он.

Не осталась без внимания и тарифная политика. Губернатор подчеркнул, что она должна быть разумной — комфортной для жителей и достаточной для развития сферы.

«Бывает, что ресурсоснабжающая организация деньги получает, но на модернизацию их не направляет. Будем бороться с этим», — добавил Иван Белозерцев.

В ходе выступления глава региона также остановился на участии Пензенской области в программе формирования комфортной среды, отметив, что деньги муниципалитетами должны расходоваться эффективно:

«Обращаю внимание: давайте меняться в лучшую сторону, не надо закатывать средства, нужны хорошие проекты. Если проектируем дороги, то они должны быть с тротуаром. Дорога, бордюр, тротуар, освещение — только так. Главам муниципальных образований уже нужно готовить проектно-сметную документацию на ремонт дорог в 2019 году. […]

Важно, чтобы все замечания и рекомендации, прозвучавшие на форуме, были учтены, направлены в соответствующие ведомства. Иначе зачем мы здесь собираемся?»

Панельная дискуссия продолжилась выступлениями представителей профильных секций.