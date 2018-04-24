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В Пензе откроют электронный читальный зал президентской библиотеки

24 апреля в 13:27 312 просмотров

В Институте регионального развития Пензенской области 27 апреля состоится открытие удаленного электронного читального зала президентской библиотеки.

Пользователь сможет бесплатно получить информацию о составе информационных ресурсов, входящих в электронный фонд президентской библиотеки, о творческих конкурсах и прочих мероприятиях, а также консультации по методике поиска в удаленном читальном зале и на портале prlib.ru, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Кроме того, на мероприятии будет предоставлена возможность пользоваться компьютерами и программным обеспечением для получения доступа к информационным ресурсам библиотеки, устанавливать закладки на книги и управлять ими из личного кабинета.

Открытие (0+) состоится по адресу: г. Пенза, ул. Чаадаева, 119, начало — в 10.00.


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