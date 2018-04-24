Пензенская область улучшила позиции в рейтинге партнерства

Делегация из Пензенской области во главе с министром экономики Сергеем Капраловым принимает участие в инфраструктурном конгрессе «Российская неделя государственно-частного партнерства».

На первом дне конгресса презентовали рейтинг субъектов России по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) по итогам 2017 года.

Среди регионов Пензенская область заняла 43 место, тем самым улучшив свою позицию по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба областного минэконома.

«В 2017 году в регионе продолжилась работа по развитию нормативной базы и создания условий для инвесторов в сфере ГЧП. Результатом этой работы стала реализация в 2017 году 50 концессионных соглашений и трех энергосервисных контрактов с признаками государственно-частного партнерства с инвестициями на сумму более 0,6 млрд рублей» — отметил Сергей Капралов.