В Пензенской области молодые швеи могут получить субсидию

В Пензенской области с 24 апреля швейные предприятия могут подать документы на субсидию для молодых специалистов.

Финансовую поддержку на выплату молодым специалистам могут получить предприятия, основным видом деятельности которых является «Производство одежды» и «Производство кожи и изделий из кожи». Кроме того, предпринимателю возмещается размер подоходного налога, начисленного в соответствии с выплатой, а также все платежи в государственные внебюджетные фонды, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Дополнительные выплаты предназначены для специалистов до 30 лет, работающих на предприятиях легкой промышленности менее двух лет на должности конструктора, технолога швейных изделий, закройщика, портного, оператора швейного оборудования.

Уровень среднемесячной заработной платы за год, в котором молодой специалист был трудоустроен, должна быть не менее двух минимальных размеров оплаты труда — для Пензы и Заречного, не менее полутора минимальных размеров оплаты труда — для остальных населенных пунктов Пензенской области.

«Развитие швейного кластера — перспективное направление. По поручению губернатора Ивана Белозерцева, швейным предприятиям в регионе оказывается не только правовая, информационная поддержка, но и финансовая. Дополнительные выплаты позволят молодым специалистам закрепиться на производстве, увереннее чувствовать себя в социальном плане, а предприятия получат возможность создавать новые рабочие места, привлекать и обучать новые кадры», — отметил министр экономики региона Сергей Капралов.