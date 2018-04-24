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Жители Даньшино строят версии странного пожара в заброшенном клубе

24 апреля в 15:01 280 просмотров
, рядовое событие, но местные жители не считают произошедшее случайностью.

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Ранним утром 24 апреля в селе Даньшино Белинского района Пензенской области произошел пожар — загорелся заброшенный сельский клуб. Казалось бы, рядовое событие, но местные жители не считают произошедшее случайностью.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около трех часов утра. В пожаре никто не пострадал.

Клуб закрыт уже много лет, и там нет ни мебели, ни оборудования. Местные жители говорят, что обгорели пол, рамы, сцена — здание практически невозможно восстановить.

«Я считаю, что самовозгорания там быть не могло, потому что клуб обесточен. Не думаю, что объект мог загореться и от окурка. Судя по фото, пожар начался изнутри, кто-то проник туда, хотя объект был заперт», — считает местный житель.

Почему и как случилось возгорание, разберется следствие. Однако местные жители строят свои предположения. Они считают, что это может быть связано с проведением большого фестиваля: клуб находится в непосредственной близости с площадкой, на которой 27 мая будет проходить праздник «ДаньшиноFEST» (0+). И люди думают, что пожар могли устроить завистники, чтобы сорвать мероприятие.

Фотография: фото местных жителей

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