В Никольском районе двое детей едва не погибли из-за газовой колонки

Инцидент произошел 23 апреля в 0.40. В пресс-службе регионального управления МВД пояснили, что две девочки отравились угарным газом. Предварительно установлено, что причина была в неисправной газовой колонке. В настоящее время дети находятся в больнице.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, 23 апреля стало известно о гибели девочки, которая забралась на крышу вагона и ее ударило током. Кроме того, 20 апреля от удара током погиб 18-летний парень. Также в Пензенской области скончалась школьница, подробности случившегося пока не разглашаются.