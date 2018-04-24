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В Никольском районе двое детей едва не погибли из-за газовой колонки

24 апреля в 15:38 166 просмотров

В Никольском районе Пензенской области двое детей попали в больницу из-за отравления угарным газом.

Инцидент произошел 23 апреля в 0.40. В пресс-службе регионального управления МВД пояснили, что две девочки отравились угарным газом. Предварительно установлено, что причина была в неисправной газовой колонке. В настоящее время дети находятся в больнице.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, 23 апреля стало известно о гибели девочки, которая забралась на крышу вагона и ее ударило током. Кроме того, 20 апреля от удара током погиб 18-летний парень. Также в Пензенской области скончалась школьница, подробности случившегося пока не разглашаются.


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