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В Пензенской области создадут совет по взаимодействию со студотрядами

24 апреля в 15:44 152 просмотра

25 апреля на сессии Законодательного Собрания Пензенской области рассмотрят вопрос о создании координационного совета по вопросам взаимодействия co студенческими отрядами.

Создать новый орган предложили участники регионального штаба студотрядов во время личного приема граждан у Валерия Лидина в феврале.

Координационный совет нужен для организации взаимодействия Законодательного Собрания, правительства Пензенской области, исполнительных органов государственной власти, работодателей, образовательных организаций co студенческими отрядами, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас в Пензенской области действуют 15 студенческих отрядов, которые объединяют более 500 человек. B 2018 году отмечается 15-летие возрождения студотрядов в регионе.

Фотография: фото Олега Машина

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