Зареченец жестоко избил пожилую мать

Житель заречного поплатился за то, что избил мать и угрожал ее убить.

Как сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда, в январе 30-летний мужчина жестоко избил сою мать. Затем он запер входную дверь дома и пригрозил женщине, что повесит ее, и, чтобы еще сильнее запугать жертву, стал искать веревку. Злоумышленник вел себя агрессивно, и пенсионерка поверила в то, что он действительно может ее убить.

В результате мужчину приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также он заплатит за лечение женщины 53 946 рублей. В ведомстве добавили, что мать простила сына.

Приговор в законную силу не вступил.