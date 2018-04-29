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В Пензе к ЧМ по футболу появятся два цветочных мяча

29 апреля в 12:11 148 просмотров

В Пензе к Чемпионату мира по футболу-2018 разработали дизайн двух новых цветочных композиций.

Как сообщила ИА «Пенза-Пресс» главный архитектор МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Ирина Пушкарева, клумбы с футбольными мячами появятся на ул. 8 Марта и транспортной развязке пр. Строителей — ул. Тернопольская.

На ул. 8 Марта цветы будут высажены на 258 кв. метрах, их будет пять видов: желтые и оранжевые бархатцы (тагетес), бегонии, цинерарии и агератумы.

На транспортной развязке в Арбеково площадь высадки составит 288 кв. метров, композиция будет состоять из цветов шести разновидностей: красных и белых петуний, агератумов, цинерарий, пиретрумов и колеусов.

О том, как и где в Пензе выращиваются цветы для клумб, можно почитать в эксклюзивном материале информагентства.

Фотография: Фото Анны Балашовой, эскизы МУП "Зеленое хозяйство г. Пензы"

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