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Диетические газировки могут вызвать диабет и ожирение — ученые

24 апреля в 16:33 258 просмотров
, но и его искусственные заменители оказались вредны для организма. В употреблении диетических газированных напитков нет пользы, считают ученые.

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Не только сахар, но и его искусственные заменители оказались вредны для организма. В употреблении диетических газированных напитков нет пользы, считают ученые.

Искусственные сахарозаменители вроде аспартама тоже могут привести к диабету и ожирению, а также вызвать другие проблемы со здоровьем, сообщает портал eg.ru.

«Мы увидели, что замещение сахара ведет к негативным изменениям в метаболизме. Если вы будете регулярно употреблять эти вещества (да еще и с сахаром), риск развития болезней будет повышаться», — пояснили исследователи.

Кроме того, безкалорийные сахарозаменители портят сосуды и увеличивают риск инсульта и старческой деменции.

Опыт проводили на мышах: одним группам грызунов давали натуральный сахар — глюкозу и фруктозу, а другим его заменители — аспартам и ацесульфам калия. После трех недель эксперимента оценивали состояние кровеносной системы животных. Исследование показало, что сахарозаменитель ацесульфам калия имеет свойство накапливаться в крови в высоких концентрациях, что вредит клеткам сосудов.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%81-coca-cola-1960326/

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