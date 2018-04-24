Не только сахар, но и его искусственные заменители оказались вредны для организма. В употреблении диетических газированных напитков нет пользы, считают ученые.

Искусственные сахарозаменители вроде аспартама тоже могут привести к диабету и ожирению, а также вызвать другие проблемы со здоровьем, сообщает портал eg.ru.

«Мы увидели, что замещение сахара ведет к негативным изменениям в метаболизме. Если вы будете регулярно употреблять эти вещества (да еще и с сахаром), риск развития болезней будет повышаться», — пояснили исследователи.

Кроме того, безкалорийные сахарозаменители портят сосуды и увеличивают риск инсульта и старческой деменции.

Опыт проводили на мышах: одним группам грызунов давали натуральный сахар — глюкозу и фруктозу, а другим его заменители — аспартам и ацесульфам калия. После трех недель эксперимента оценивали состояние кровеносной системы животных. Исследование показало, что сахарозаменитель ацесульфам калия имеет свойство накапливаться в крови в высоких концентрациях, что вредит клеткам сосудов.