В Пензе 7 мая начнут высаживать цветы ко Дню Победы

Об этом ИА «Пенза-Пресс» сообщил директор МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Вячеслав Голохвастов.

«Будем сажать в сквере «Проводы», у пересечения улиц Куйбышева и Тамбовской, у Монумента воинской и трудовой славы, у городской администрации, а возле здания правительства поставим вазоны», — рассказал он.

Всего к 9 Мая, по словам главного архитектора МУПа Ирины Пушкаревой, будет высажено 20,5 тысяч цветов.

«Как показывает практика, после 9 Мая бывают заморозки на почве, поэтому некоторые высаженные цветы подмораживаются и погибают. По традиции, чтобы порадовать ветеранов и жителей города, мы все же высадим небольшое количество цветов. Это будут такие виды, как бегония, цинерария, тагетес (бархатцы), пиретрум, сальвия и горшечные цветы», — пояснила она.

Когда Пензу продолжат украшать цветами после праздников, зависит от погоды. Всего планируется высадить цветники общей площадью 5424 кв. метра. Подробнее о том, как и где в Пензе выращиваются цветы для клумб, можно почитать в эксклюзивном материале информагентства.