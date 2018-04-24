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В Пензе состоится второй отбор проектов некоммерческих организаций

24 апреля в 17:12 196 просмотров

Правительство Пензенской области объявляет о приеме заявок на участие во втором конкурсном отборе проектов инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций.

Распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.

Срок приема документов — с 24 апреля по 25 мая включительно. В рамках конкурса между некоммерческими объединениями (НКО) Пензенской области предполагается распределить около 4 млн руб, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Проведение второго конкурса стало возможным благодаря инициативе губернатора, который поддержал предложения общественных организаций об увеличении объемов финансовой поддержки НКО», — отметил начальник управления внутренней политики правительства области Павел Маслов.

Подробно о конкурсе (18+) можно узнать здесь.


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