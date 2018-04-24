В Пензе состоится второй отбор проектов некоммерческих организаций

Распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.
Срок приема документов — с 24 апреля по 25 мая включительно. В рамках конкурса между некоммерческими объединениями (НКО) Пензенской области предполагается распределить около 4 млн руб, сообщает пресс-центр регионального правительства.
«Проведение второго конкурса стало возможным благодаря инициативе губернатора, который поддержал предложения общественных организаций об увеличении объемов финансовой поддержки НКО», — отметил начальник управления внутренней политики правительства области Павел Маслов.
Подробно о конкурсе (18+) можно узнать здесь.