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В Пензенской области стали меньше загрязнять атмосферу

1 мая в 12:35 110 просмотров

Пензастат опубликовал статистику по загрязнению окружающей среды за 25 лет.

Согласно опубликованным данным, пик выбросов пришелся на 1992 год — тогда в атмосферу попало 55,77 тысяч тонн загрязняющих веществ. Минимум приходится на 2000-й — 15,42 тысячи тонн.

Начиная с 2012 года объем выбросов стабильно увеличивался, достигнув к 2016-му 44,48 тысяч тонн. В 2017-м наблюдался спад — значения упали до 37,39 тысяч тонн.

Традиционно большую часть вредных веществ составляют газообразные и жидкие вещества.

Эксперты отмечают, что на уменьшение выбросов влияют государственные и отраслевые программы по вопросам защиты окружающей среды, а также снижение мировых цен на ряд товаров, что усиливает актуальность модернизации производств.


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