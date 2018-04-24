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Доктор по ошибке прооперировал ногу пациента вместо головы

24 апреля в 17:22 152 просмотра

В индийском Дели произошел шокирующий инцидент. Прибывшему в госпиталь мужчине с травмой головы доктор сделал операцию на ногу.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на газету Indian Express. Мужчину доставили в госпиталь после несчастного случая, у него была повреждена голова. Однако медик решил, что у пациента сломана нога и вставил ему штифт. Сам мужчина находился в это время под наркозом, который ему сделал до этого старший врач, поэтому ничего не смог сказать.

Объяснил доктор свою ошибку тем, что перепутал больных с похожими именами.

«Теперь горе-медик будет проводить операции исключительно в присутствии более внимательных коллег», — сказано в сообщении.


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