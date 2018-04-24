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В Пензе судебный пристав присвоил себе изъятые деньги

24 апреля в 17:59 178 просмотров

В Пензе бывшего судебного пристава-исполнителя осудили за присвоение денег.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 22 ноября 2017 года судебный пристав принял от представителя УМВД 11 тысяч рублей в рамках конфискации денег, изъятых в собственность государства у осужденного. Мужчина заполнил и отдал сотруднику полиции квитанцию о получении денег.

Однако внести изъятые средства на депозитный счет Железнодорожного районного отдела УФССП России по Пензенской области пристав не торопился, а присвоил их себе и потратил на собственные нужды.

В результате мужчине назначили один год и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на один год.


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