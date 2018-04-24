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В Пензе стартовала акция «Георгиевская ленточка» (видео)

24 апреля в 20:09 162 просмотра
«Георгиевская ленточка» (0+). «Волонтеры Победы» и представители других общественных объединений вышли в центр Пензы, чтобы раздать первую тысячу оранжево-черных символов Победы.

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24 апреля в России стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (0+). «Волонтеры Победы» и представители других общественных объединений вышли в центр Пензы, чтобы раздать первую тысячу оранжево-черных символов Победы.

«Ее нужно носить всегда в области сердца, обязательно, то есть на машину привязывать, нельзя, так как она будет грязной», — сказал волонтер Дмитрий Баклашов.

Черно-оранжевые ленты — просто нарасхват. Представители старшего поколения пензенцев относятся к одному из символов праздника Победы с особым трепетом.

«Отец воевал. Конечно, у меня эта ленточка вызывает особые эмоции, навевает воспоминания», — рассказала жительница Пензы Надежда Бученкова.

Тем, кто на несколько поколений моложе, уже приходится напоминать, что георгиевскую ленту раздают в знак памяти о Победе в Великой Отечественной войне.

Раздавать ленточки на улицы Пензы вышли «Волонтеры Победы», представители студотрядов и молодогвардейцы. Несколько десятков молодых людей меньше чем за час раздали около тысячи георгиевских лент, и это только начало.

«На всю область выделили десять тысяч лент, пока мы раздали только полторы тысячи. Совсем скоро к акции присоединятся добровольцы из других муниципальных штабов», — сказала пресс-секретарь Пензенского регионального отделения «Волонтеры Победы» Анастасия Верина.

До Дня Победы активисты планируют раздать более 30 тысяч георгиевских ленточек. К акции должны присоединиться «Союз молодежи региона», дружинники, молодежный совет при Пензенской Гордуме и «Российское движение школьников», сообщает телеканал «Экспресс».


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