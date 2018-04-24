В Пензе презентовали макет памятника Лаврентию Загоскину (видео)

Гипсовый макет, покрытый акриловой краской, пензенские архитекторы получили только на днях. Его изготовил скульптор из Санкт-Петербурга Илья Порватов — когда-то выпускник пензенского художественного училища.
«Вопрос, к кому обращаться, особо не стоял, мы почти сразу адресовали просьбу Илье Порватову. Он специализируется на классической скульптуре, поэтому мы выбрали его для того, чтобы он подумал над образом Загоскина», — рассказала архитектор бюро «Вещь» Екатерина Астафьева.
Макет памятника передали пензенскому отделению Русского географического общества — инициатору установки монумента. За эту идею активисты боролись более семи лет. Реализовать проект удалось благодаря президентскому гранту. К отливке памятника приступят в мае. Бюст будет бронзовым, на гранитном постаменте, почти три метра высотой. К октябрю он должен появиться возле здания музея народного творчества. По информации пензенских историков, этот дом когда-то принадлежал родной тете Лаврентия Загоскина.
«Мы, конечно, поддерживаем эту инициативу, считаем, что это дань памяти выдающемуся человеку, кроме того, это будет способствовать сохранению исторической среды и популяризации наследия региона», — отметил председатель комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Сергей Муштаков-Летновский.
О Загоскине в Пензе должен знать каждый — сейчас это главная задача пензенского отделения Русского географического общества. В год 210-летия со дня рождения известного путешественника, мореплавателя и исследователя Аляски общественники реализуют проект «Возвращение к родным берегам». Для школьников и студентов с начала года проводят «загоскинские уроки». А в июне в Пензе откроется выставка «Аляска — русская земля» (0+), которую привезут коллеги из Рязани.
«Михаил Георгиевич Малахов — председатель рязанского областного отделения РГО, был на Аляске девять раз. Он исследовал маршруты Лаврентия Загоскина, привез оттуда интересные артефакты, которые мы выставим в Пензе, в литературном музее», — рассказал председатель пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.
Также в честь дня рождения именитого путешественника 21 мая в «Сквере полярников» пройдет патриотическая акция (0+). На ней все желающие смогут узнать о жизни и путешествиях Лаврентия Загоскина, сообщает телеканал «Экспресс».