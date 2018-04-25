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Пензенская область — в числе регионов с высоким уровнем открытости данных бюджета

25 апреля в 10:23 256 просмотров
, что по основным макроэкономическим показателям сложилась положительная динамика.

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25 апреля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил депутатам Законодательного Собрания о достижениях 2017 года. Глава региона отметил, что по основным макроэкономическим показателям сложилась положительная динамика.

«По итогам 2017 года объем валового регионального продукта превысит, по нашим прогнозам, 351,5 млрд рублей. Это почти на 13 млрд рублей больше уровня 2016 года. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Пензенской области выросли на 5,3% к уровню 2016 года. По приросту собственных доходов регион находится на шестом месте в Приволжском федеральном округе. Государственный долг за год сокращен на 983,7 млн рублей и составляет 22,3 млрд рублей. До конца года мы планируем довести его до 20,7 млрд», — сообщил Иван Белозерцев.

Губернатор напомнил, что в 2017 году Пензенская область вошла в число 40 регионов, которые получили грант — 184,5 млн рублей — за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала. Также субъект получил 6,4 млрд рублей от Минфина на реализацию мер по бюджетной консолидации и снижению уровня дотационности.

«Считаю необходимым обратить внимание присутствующих на то, что Пензенская область входит в группу субъектов с высоким уровнем открытости бюджетных данных», — подчеркнул Иван Белозерцев.


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