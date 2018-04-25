«По итогам 2017 года объем валового регионального продукта превысит, по нашим прогнозам, 351,5 млрд рублей. Это почти на 13 млрд рублей больше уровня 2016 года. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Пензенской области выросли на 5,3% к уровню 2016 года. По приросту собственных доходов регион находится на шестом месте в Приволжском федеральном округе. Государственный долг за год сокращен на 983,7 млн рублей и составляет 22,3 млрд рублей. До конца года мы планируем довести его до 20,7 млрд», — сообщил Иван Белозерцев.
Губернатор напомнил, что в 2017 году Пензенская область вошла в число 40 регионов, которые получили грант — 184,5 млн рублей — за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала. Также субъект получил 6,4 млрд рублей от Минфина на реализацию мер по бюджетной консолидации и снижению уровня дотационности.
«Считаю необходимым обратить внимание присутствующих на то, что Пензенская область входит в группу субъектов с высоким уровнем открытости бюджетных данных», — подчеркнул Иван Белозерцев.