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За организацию подпольного казино кузнечанка отделалась штрафом

25 апреля в 10:21 320 просмотров

32-летнюю кузнечанку осудили за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Следствие установило, что жительница Кузнецка арендовала помещение в зданиях на улицах Московской и Белинского. Она приобрела и установила 75 игровых автоматов, наняла на работу 13 операторов-кассиров и одного администратора. Подпольное казино работало с февраля по декабрь 2017 года.

Женщина лично контролировала поступление операторам-кассирам денег, которые проигрывали клиенты. Всю выручку она присваивала себе, часть выплачивала своим наемным работникам, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

За организацию данной деятельности мировой судья Кузнецка назначил женщине штраф в 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.


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